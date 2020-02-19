Президент Ассоциации «Легпром» Сапарбек Асанов: «Чувствуется дефицит сырья из Китая»

Перекрытие кыргызско-китайской границы негативно сказывается на нашей экономике, особенно на легкой промышленности.

Основное сырье, оборудование, запчасти для оборудования в 70% случаях поступали из Китая. Остальные 30% завозили из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Если границу не откроют, то ситуация только усугубится. Уже сегодня ощущается дефицит на фурнитуру, нитки. Стараемся закупать из Турции, Южной Кореи и из других мест, но это обходится в 2-3 раза дороже. Это приводит к подорожанию товара. Поэтому мы хотим, чтобы в Китае поскорее стабилизировалась ситуация, связанная с вирусом, все встало на свои места. Китай ежегодно закрывал границу в этот период и открывал 20 февраля. Мы к этому готовились и закупали товар на 2-3 месяца. На этот раз неизвестно, когда откроют границу. Некоторые пользуются ситуацией, специально хранят товар на складах и пытаются взвинтить цены. Было бы хорошо, если бы государственные органы отреагировали на такие спекуляции. Если ситуация не изменится, то это сильно навредит легкой и швейной промышленности.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №12 от 18.02.2020 / стр. 2