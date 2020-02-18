В целом хорошо, только некоторые тянут назад

В полномочном представительстве правительства в области были подведены итоги года и намечены цели на текущий год.

В полномочном представительстве правительства в области были подведены итоги года и намечены цели на текущий год. С учетом показателей горнодобывающего предприятия «Кумтор» в прошлом году объем промышленной продукции в области составил 63 млрд сомов, индекс физического объема по сравнению с позапрошлым годом составил 111,9%. Без учета горнодобывающего предприятия «Кумтор» была произведена продукция на сумму в 4 млрд 983,2 млн сомов, индекс физического объема составил 105,1%. Объем разработки полезных ископаемых составил 98,5 млн сомов и индекс физического объема составил 144,3%.

Если Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский и Тюпский районы, город Балыкчи перевыполнили план с 100,1% до 112,2%, то не смогли выполнить план Ак-Сууйский район (84,9%), город Каракол (96,3%). Из 45 крупных, средних и малых предприятий стабильно работали 26, 12 предприятий не смогли удержать темп роста по сравнению с позапрошлым годом.

Бесспорно, внушительный вклад в выполнении поставленных задач области внес крупнейшее золотодобывающее предприятие в стране «Кумтор Голд Компани». По данным Фонда развития Иссык-Куля компания в течение года перечислила в фонд 592 млн 469,1 тысячи сомов и решением наблюдательного совета деньги были назначены на образование, здравоохранение, культуру, спорт, на дороги, ирригацию, инфраструктуру, на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных органов, на ремонт административных зданий. На проекты выделены 46 млн 905,8 тысячи сомов, на приносящие прибыль проекты – 23 млн 710 тысяч сомов.

При выполнении доходной части бюджета, без учета специальных счетов бюджетных учреждений и таможенных платежей общий контингент налогов составил 2183,9 млн сомов, план был выполнен на 100,5%. Здесь только город Балыкчи не дотянул до установленной отметки (83%). Что касается сельского хозяйства, то в прошлом году не были использованы 7 265 гектаров земли, что меньше на 837 гектаров земли по сравнению с позапрошлым годом. Объем сельскохозяйственного валового продукта составил 25 млрд 301,3 млн сомов, рост по сравнению с позапрошлым годом составил 103,2%.

С целью улучшения условий жизни жителей Иссык-Кульской области, особенно сельской местности, по инициативе трудящихся на протяжении десяти лет в Московской области молодых иссык-кульцев были организованы фонды развития на уровне районов, городов и сел. По всей области были организованы 144 фонда развития, а сумма поступивших в них средств составила 59 млн 381 тысячу сомов. Кроме того, оказанная народу материальная помощь составила 155 млн 300 тысяч сомов, а сумма всей оказанной помощи достигла 214 млн 682 тысяч сомов.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №12 от 18.02.2020 / стр. 6