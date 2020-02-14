Евросоюз перевел 5,75 млн евро для поддержки сектора соцзащиты Кыргызстана

Европейский союз 12 февраля перечислил грант в 5 миллионов 750 тысяч евро на счет Центрального казначейства Министерства финансов в рамках бюджетной поддержки сектора социальной защиты Кыргызстана.

Транш будет получен правительством в ближайшие дни, сообщают в представительства ЕС в КР.

Как отмечается, это третий и последний платеж в рамках программы бюджетной поддержки системы соцзащиты республики. Целью программы было оказание содействия правительству в реформировании сферы социальной защиты.

Общая сумма грантовых средств, выделенных по этой программе с 2016 года, составила 16,5 миллиона евро.

Главные результаты программы – улучшение взаимодействия между Министерством труда и социального развития и негосударственными организациями, предоставляющими услуги уязвимым слоям населения, развитие фостерных служб для детей, ведущаяся реформа детских учреждений интернатного типа и развитие профессии соцработника.

В управлении госфинансами результаты программы включают улучшение систем внутреннего контроля, расширение функций внутреннего аудита и улучшение бюджетных процессов путем внедрения программного подхода.

В дополнение к бюджетной поддержке, ЕС оказывает консультационную и техническую помощь, а также обучает сотрудников Министерства труда и социального развития и Министерства финансов КР.

Программа бюджетной поддержки сектора соцзащиты Кыргызстана реализуется в рамках Многолетней индикативной программы ЕС на 2014-2020 годы с общим бюджетом в 174 миллиона евро.

Источник: elgezit.kg