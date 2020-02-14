В этом году будет запущено «единое окно» на строительство, экспертизу

Глава государства поставил задачу на 2020 год — внедрить принцип «единого окна» в сфере предоставления разрешений на строительство и экспертизу, еще больше упростить налоговые процедуры, провести фискализацию налоговой системы, в первую очередь должны быть внедрены электронные счета-фактуры и онлайн контрольно-кассовые машины.
«Необходимо в срочном порядке совместно с бизнесом решить вопрос о широком внедрении в практику использования электронной подписи. Наряду с этим стоит задача по продолжению реформ в сфере выдачи лицензий и разрешений, и автоматизации данного процесса», — подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства подверг критике руководство Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и отметил, что из-за невыполнения данной задачи и барьеров в сфере строительства, в рейтинге Doing business по получению разрешения на строительство Кыргызстан за последние четыре года с 20 места опустился на 90-е место, потеряв 70 позиций.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №11 от 14.02.2020 / стр. 2
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