Премьер-министр М. Абылгазиев: «Чуйская область должна лидировать по всем направлениям»

Чуйская область должна реализовывать крупные инвестиционные, туристические и социально-экономические проекты.

Об этом заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе коллегии полномочного представительства правительства КР в Чуйской области по подведению итогов за 2019 год и планам на 2020 год.

Глава кабинета министров отметил, что показатели социально-экономического развития области средние, есть как хорошие достижения, так и недостатки.

«Чуйская область для меня особый регион. Я хорошо знаком с областью, ее спецификой и людьми, которые здесь живут и работают. Регион имеет все возможности для реализации проектов в социально-экономической сфере, в области культуры и туризма. Для этого есть необходимые климатические условия, развитая инфраструктура и выгодное географическое месторасположение. Приоритетными направлениями для Чуйской области я считаю сельское хозяйство, развитие перерабатывающей промышленности и туризм. Планируется открыть кредитную линию по поддержке туристической деятельности. Кроме того, важно обратить внимание на развитие и поддержку племенных хозяйств. Чуйская область могла бы стать лидером практически по всем направлениям, однако, к сожалению, прилагается недостаточно усилий для развития потенциала региона», - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, несмотря на имеющийся потенциал, только 5% туристов отдыхают в Чуйской области.

«Местным органам власти необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций в туристические и другие направления деятельности. Необходимо отметить, что основной поток внутренних мигрантов проживает именно в Чуйской области. У некоторых детей мигрантов, в силу определенных обстоятельств, нет документов. Это лишает их возможности получать социальные пособия и пользоваться государственными услугами. Этот год, в том числе, является годом поддержки детей. Поэтому важно решить все вопросы по документированию и выявлению детей, нуждающихся в государственной социальной помощи. Необходимо также уделить внимание вопросам сокращения материнской и младенческой смертности», - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью компании «Текстильтранс».

Глава правительства посетил предприятие и осмотрел производственные цехи фабрики.

Далее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил территорию ОАО «Кыргызской-китайская бумажная фабрика» (ОАО «ККБФ»), являющегося банкротом.

Главе правительства было доложено о проводимой работе по возврату бюджетной задолженности бумажной фабрики-банкрот за счет реализации его имущественного комплекса.

Приобрести имущественный комплекс намерена компания «Текстиль Транс», которая в настоящее время арендует производственные помещения обанкротившейся фабрики и планирует организовать в г. Токмок кластер полного цикла текстильного производства.

На сегодняшний день компания «Текстиль Транс» представляет собой три фабрики общей площадью 25 000 кв. м, где работает более 550 сотрудников. Предприятие специализируется на производстве и оптовой реализации полотен, трикотажных и чулочно-носочных изделий.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо ускорить процесс возврата бюджетной задолженности и оказать поддержку в расширении текстильно-швейного предприятия «Текстиль Транс», которое вносит вклад в укрепление экспортного потенциала страны и национальной экономики, являясь одним из флагманов отечественной текстильной промышленности.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №11 от 14.02.2020 / стр. 3