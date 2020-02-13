Кыргызстан — Китай: разница в объеме импортируемого товара составляет 3 млрд 600 млн долларов

Состоялось очередное заседание депутатской комиссии, расследующей сведения, связанные с убитым Стамбуле китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити.
Председатель Таможенной службы Алтынбек Торутаев сообщил о разнице в цифрах товарооборота между Китаем и Кыргызстаном. По его словам, разница в показателях объема импортируемого товара из Китая составляет 3 млрд 600 млн долларов. В прошлом году в Кыргызстан был импортирован товар на сумму в 2 млрд 900 млн долларов. А по подсчетам Китая в Кыргызстан был направлен товар на сумму в 5,5 млрд долларов. Торутаев считает, что может быть разница в методах учета товара. По его словам, стремление кыргызской стороны подвести это под единый стандарт не находит поддержки с китайской стороны.
Источник: газета «Багыт.kg» №5 от 12.02.2020 / стр. 3
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