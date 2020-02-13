Бензин в Кыргызстане продают на 10 сомов дороже

Депутат Жогорку Кенеша Абылкайыр Узакбаев посетовал на высокие цены на ГСМ, несмотря на отсутствие пошлин.
«Фермерам все равно, у кого покупать горючее. Лишь бы оно было дешевле. Вдоль трассы продаются ГСМ на 10 сомов дешевле. Правительству следует задуматься над тем, чтобы выкупить все это горючее через Фонд материальных резервов и продавать их фермерам по низкой цене. Иначе крестьянам тяжело», — сказал он. По правде говоря, в Кыргызстане давно цены на горючее должны были быть ниже на 10 сомов. Но цены не падают из-за перекупщиков. Поговаривают, что здесь есть заинтересованность высокопоставленных чиновников.
Источник: газета «Багыт.kg» №5 от 12.02.2020 / стр. 2
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