Бензин в Кыргызстане продают на 10 сомов дороже

Депутат Жогорку Кенеша Абылкайыр Узакбаев посетовал на высокие цены на ГСМ, несмотря на отсутствие пошлин.

«Фермерам все равно, у кого покупать горючее. Лишь бы оно было дешевле. Вдоль трассы продаются ГСМ на 10 сомов дешевле. Правительству следует задуматься над тем, чтобы выкупить все это горючее через Фонд материальных резервов и продавать их фермерам по низкой цене. Иначе крестьянам тяжело», — сказал он. По правде говоря, в Кыргызстане давно цены на горючее должны были быть ниже на 10 сомов. Но цены не падают из-за перекупщиков. Поговаривают, что здесь есть заинтересованность высокопоставленных чиновников.

Источник: газета «Багыт.kg» №5 от 12.02.2020 / стр. 2