Российско-Кыргызский фонд ищет проект в Таласе

В прошлом году обсуждался вопрос финансирования упомянутым фондом проекта из Таласа на сумму до 1 млн сомов.

Тогда только некоторым чиновникам удалось вовлечься в проект, что вызвало недовольство мелких предпринимателей. Теперь упомянутый фонд сообщает, что разыскивается новый проект. Проект будет финансироваться на сумму до 350 тысяч долларов. В прошлом году такую возможность получили предприниматели из Баткенской и Нарынской областей. Председатель правления упомянутого фонда Эркин Асрандиев отмечает, что в Таласской, Нарынской, Баткенской областях разыскивалось по одному стартап-проекту. Каждый проект будет профинансирован на 350 тысяч долларов. Основное требование – предприниматель должен вложить и собственные деньги, использовать отечественное сырье. В Баткенской и Нарынской областях проекты найдены. В Таласской области не могут найти.

Источник: газета «Факты.kg» №4 от 04.02.2020 / стр. 3