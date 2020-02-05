Кыргызстан в январе направил на обслуживание госдолга более 2,5 млрд сомов

На кассовые расходы по ведомственной классификации за январь 2020 года направлено более 9 млрд. сомов, сообщает Министерство финансов.

Так, по данным Центрального казначейства, из них на зарплату работников бюджетных организаций из республиканского бюджета выделено 2 млрд 161,3 млн сомов, на выплату пособий по социальной помощи населению – 790 млн сомов, пособий по социальному обеспечению – 264,5 тыс. сомов.

Кроме того, на использование товаров и услуг выделено 109,7 млн сомов, на приобретение товаров и услуг – 12,6 млн сомов, на оплату за коммунальные услуги – 39,4 млн сомов, на обслуживание государственного (внешнего и внутреннего) долга – 2 млрд 564 млн сомов.

Остальные средства выделены по другим защищенным и незащищенным статьям расходов.

Источник: Кабар