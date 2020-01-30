Кыргызстан начал экспортировать мазут в Грузию по железнодорожным путям

Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу в Батуми
В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась первая встреча руководителей
железных дорог пяти стран: Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.
Стороны договорились о развитии международного мультимодального маршрута «Страны АТР-Китай — Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа» и обратно, с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску
контейнерных поездов и применением унифицированных тарифов, что позволит существенно увеличить объем торговли не только между странами Центральной Азии и Закавказья, но и с другими государствами Европейского и Азиатского континента.
Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу (Кыргызстан) 21 января 2020 года в Батуми (Грузия). По мультимодальному коридору транзитом через Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан состав из 49 цистерн (мазут) по территории Узбекистана проследовал за 33 часа. Реализация пилотной отправки груза через Узбекистан состоялась успешно, и до сегодняшнего дня в Батуми из Кара-Суу был отправлен еще один грузовой поезд, в составе которого находилось 48 цистерн (мазут).
До сегодняшнего дня 2 состава уже отправлены. К отправке по данному транзитному мультимодальному коридору готовится еще одна партия груза.
28 января 2020 года по станции Кара-Суу принято еще 24 цистерны. Отправителем груза является ОАО «Кыргызнефтегаз». Экспортируется мазут-100 топочный.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!