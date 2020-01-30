Кыргызстан начал экспортировать мазут в Грузию по железнодорожным путям

Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу в Батуми

В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась первая встреча руководителей

железных дорог пяти стран: Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Стороны договорились о развитии международного мультимодального маршрута «Страны АТР-Китай — Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа» и обратно, с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску

контейнерных поездов и применением унифицированных тарифов, что позволит существенно увеличить объем торговли не только между странами Центральной Азии и Закавказья, но и с другими государствами Европейского и Азиатского континента.

Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу (Кыргызстан) 21 января 2020 года в Батуми (Грузия). По мультимодальному коридору транзитом через Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан состав из 49 цистерн (мазут) по территории Узбекистана проследовал за 33 часа. Реализация пилотной отправки груза через Узбекистан состоялась успешно, и до сегодняшнего дня в Батуми из Кара-Суу был отправлен еще один грузовой поезд, в составе которого находилось 48 цистерн (мазут).

До сегодняшнего дня 2 состава уже отправлены. К отправке по данному транзитному мультимодальному коридору готовится еще одна партия груза.

28 января 2020 года по станции Кара-Суу принято еще 24 цистерны. Отправителем груза является ОАО «Кыргызнефтегаз». Экспортируется мазут-100 топочный.

VESTI.KG