РКРФ планирует финансировать кыргызско-российские бизнес-проекты

В рамках перекрестного года фонд намерен не только финансировать совместные проекты, но и провести бизнес-форум.
В 2020 году Российско-кыргызский фонд развития планирует финансировать кыргызско-российские бизнес-проекты, сообщил на встрече с журналистами заместитель председателя правления РКФР Олег Кудяков.
Он напомнил, что этот год в Кыргызстане и России перекрестный.
"Речь идет о совместных бизнес-проектах, в том числе об экспорте продукции в РФ и импорте российских технологий", — сообщил Кудяков.
Также планируется провести весной бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.
sputnik.kg
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