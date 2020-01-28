РКРФ планирует финансировать кыргызско-российские бизнес-проекты

В рамках перекрестного года фонд намерен не только финансировать совместные проекты, но и провести бизнес-форум.

В 2020 году Российско-кыргызский фонд развития планирует финансировать кыргызско-российские бизнес-проекты, сообщил на встрече с журналистами заместитель председателя правления РКФР Олег Кудяков.

Он напомнил, что этот год в Кыргызстане и России перекрестный.

"Речь идет о совместных бизнес-проектах, в том числе об экспорте продукции в РФ и импорте российских технологий", — сообщил Кудяков.

Также планируется провести весной бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

sputnik.kg