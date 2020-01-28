Курс валюты, стоимость золотых слитков и ГСМ в Бишкеке на 28 января

Каждое утро редакция Sputnik Кыргызстан публикует информацию о курсе валюты, стоимости золотых слитков и ценах на автомобильное топливо.

Данные взяты с официальных сайтов поставщиков ГСМ, Национального банка КР и портала Valuta.kg. В последнем случае приводится стоимость как покупки, так и продажи. В случае с горюче-смазочными материалами указана стоимость дизтоплива и самых популярных марок бензина.

В 2015 году Национальный банк КР начал продажу золотых слитков, чтобы граждане могли в них инвестировать либо хранить сбережения. Всего есть шесть видов слитков — весом от одного до 100 граммов. С момента начала продаж реализовано более 220 килограммов драгметалла.

Нацбанк не только продает золотые слитки, но и выкупает их. Стоимость продажи и выкупа устанавливается каждый день и зависит от вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. То есть на колебании цен можно неплохо заработать.

sputnik.kg