Курс валюты, стоимость золотых слитков и ГСМ в Бишкеке на 27 января

Каждое утро редакция Sputnik Кыргызстан публикует информацию о курсе валюты, стоимости золотых слитков и ценах на автомобильное топливо.
Данные взяты с официальных сайтов поставщиков ГСМ, Национального банка КР и портала Valuta.kg. В последнем случае приводится стоимость как покупки, так и продажи. В случае с горюче-смазочными материалами указана стоимость дизтоплива и самых популярных марок бензина.
В 2015 году Национальный банк Кыргызстана начал продажу золотых слитков, чтобы граждане могли в них инвестировать либо хранить сбережения. Всего есть шесть видов слитков — весом от одного до 100 граммов. С момента начала продаж реализовано более 220 килограммов драгметалла.
Нацбанк не только продает золотые слитки, но и выкупает их. Стоимость продажи и выкупа устанавливается каждый день и зависит от вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. То есть на колебании цен можно неплохо заработать.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!