Минэкономики предлагает освободить импорт машин от уплаты НДС

Министерство экономики предлагает установить нулевую ставку НДС при импорте автомобилей физическими лицами. Такой проект-постановление опубликован для общественного обсуждения на сайте правительства.
Главным аргументом ведомства стало то, что высокие таможенные пошлины ЕАЭС, которые начали действовать с января этого года, снизят ввоз авто из третьих стран. А значит, обновление автопарка замедлится.
Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость сроком на три года предполагается для авто, импортируемых физическими лицами для личного пользования, на территорию КР.
Сейчас в отношении автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, ввозимых для личного пользования ставка таможенных пошлин колеблется от 48 -50% от таможенной стоимости, но не менее от 1,5 до 20 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя в зависимости от года выпуска и стоимости ввозимых автомобилей.
С 1 января 2020 года растаможивание автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из третьих стран, подорожало в 10 раз. 31 декабря 2019 года завершилось действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран.
kaktus.media
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