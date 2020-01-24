О повышении акциза на алкоголь в Кыргызстане: «В ЕЭК и так пошли нам навстречу»

Глава ассоциации алкопроизводителей рассказал о рисках после этих изменений

Повышение акцизного налога на алкоголь – неизбежный шаг для Кыргызстана как члена Евразийского экономического союза. В этом Vesti.kg признался президент Ассоциации производителей, экспортеров и импортеров алкогольной продукции Акылбек Кунакунов.

- Комиссия ЕЭК и так пошла нам навстречу, для Кыргызстана и Армении сделали более низкие ставки, - сказал он. – Изначально собирались уравнять акцизный налог во всех странах ЕАЭС. Но в России, например, он составляет около 270 сомов. Удалось настоять, что уровень жизни у нас нельзя сравнивать с уровнем жизни в России, Беларуси, Казахстане. В комиссии согласились и вместе мы нашли «золотую середину».

Кунакунов отметил, что повышение акцизного налога естественным образом повлечет за собой соразмерный рост цен на алкогольные напитки.

Есть также риск, что некоторые производители горячительных напитков захотят уйти в тень, поэтому борьба с контрафактной продукцией должна быть особенно тщательной.

- Но, конечно, эти цифры акцизного налога согласованы с бизнес-сообществом, - добавил президент Ассоциации алкопроизводителей. – Мы долго это обсуждали, спорили, не раз организовывали круглые столы, встречи, семинары. Госорганы, в том числе Минэконом КР, учитывали мнение бизнес-сообщества, чтобы это было безболезненно. Но сегодня гармонизация со странами ЕАЭС – неизбежный шаг для нас.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало, что с января 2020 года ставки акцизного налога на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции повысили в целях гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.

В частности, акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены с 70 сомов до 100 сомов за литр. В 2021 году акциз на эту категорию алкогольной продукции составит 120 сомов за литр, в 2022 году – 140 сомов, с 2023 года – 160 сомов.

VESTI.KG