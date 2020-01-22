Теперь в Кыргызстане на всех АЗС внедрят автоматизированный учет налогов

С 1 июля 2020 года на всех автозаправочных станциях Кыргызстана будут установлены системы автоматизированного учета налогов. Об этом в интервью радио «Марал» сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Налоговой службы Эркин Сазыков.

Новая система поможет искоренить контрабанду топлива, так как между поставщиками нефтепродуктов до этого создавалась несправедливая конкуренция, для работающих на основе закона предпринимателей создавались трудности.

После внедрения этой системы заправка топлива клиенту на АЗС будет проводиться только после выхода кассового чека. Иными словам, нет чека — нет заправки. В Кыргызстане есть свыше 900 АЗС. Мы думаем, что после того, как все их начнут проверять, постепенно исчезнут работающие не прозрачно, — сказал Сазыков.

Источник: maralfm.kg