Курс валюты, стоимость золотых слитков и ГСМ в Бишкеке на 21 января

Сколько стоит евро и почем сегодня бензин, растут ли в цене золотые слитки Нацбанка — все эту информацию можно узнать, не выходя из дома, в новой рубрике Sputnik Кыргызстан.

В новой рубрике читатели могут узнавать о ежедневных ценах на ГСМ и курсах валюты. Почему в этом списке появились и золотые слитки Нацбанка? Дело в том, что они последнее время растут в цене, в прошлом году можно было получить вполне солидную прибыль.

Чтобы показать курс валюты, мы взяли данные Нацбанка (официальный) и портала Valuta.kg. В последнем случае дается стоимость как покупки, так и продажи.



Напомним, что в 2015 году Национальный банк КР начал продажу золотых слитков, чтобы граждане могли в них инвестировать либо хранить сбережения. Всего есть шесть видов слитков — весом от одного до 100 граммов. С момента начала продаж реализовано более 220 килограммов драгметалла.

Главный банк страны не только продает золотые слитки, но и выкупает их. Стоимость продажи и выкупа устанавливается каждый день и зависит от вечернего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. То есть на колебании цен можно неплохо заработать.

В случае с ГСМ указана стоимость дизтоплива и самых популярных марок бензина.



sputnik.kg