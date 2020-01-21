Рекордным стал объем денег по трем ключевым показателям НБ КР. По сравнению с началом декабря он увеличился на несколько миллиардов сомов.
На 1 января количество денег в Кыргызстане установило абсолютный рекорд. Об этом свидетельствуют все три важнейших показателя, которые публикует Нацбанк.
Количество денег в обращении — 106 миллиардов 244,8 миллиона сомов (предыдущий рекорд — 104,2 миллиарда сомов на начало сентября прошлого года).
Денежная база — 118 миллиардов 65,4 миллиона сомов (предыдущий рекорд — 117,3 миллиарда сомов на начало сентября прошлого года).
Денежная база в широком определении — 125 миллиардов 68,3 миллиона сомов (предыдущий рекорд — 120,5 миллиарда сомов на начало ноября прошлого года).
По сравнению с началом декабря объем денег вырос на 3,9-5,6 миллиарда сомов в зависимости от показателя.
Деньги в обращении — это средства населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.
Денежная база — деньги в обращении и резервы финансовых (депозитных) организаций в сомах.
Денежная база в широком определении — деньги в обращении плюс все резервы (инвалюта и сомы) и депозиты финансовых организаций, которые находятся в Нацбанке.
Хорошо или плохо, что количество денег в стране бьет рекорд за рекордом, рассуждали эксперты.
sputnik.kg
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