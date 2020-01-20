На объездной дороге столкнулись два авто. Двое погибли, еще семеро пострадали

На объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП двое человек погибли, еще семеро пострадали. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Управление по безопасности дорожного движения (УОБДД) по Чуйской области.

Как уточняется, вчера, 19 января, примерно в 21:30 на 50-м км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, рядом с селом Кен-Булун водитель автомашины марки Volkswagen Vento, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Toyota Avensis.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Volkswagen Vento. Кроме того, пострадали шестеро пассажиров обоих автомобилей, а также водитель Toyota. Все они доставлены в больницу Канта.

Начато разбирательство.

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