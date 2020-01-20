Как изменился госдолг Кыргызстана с начала прошлого года

Согласно данным Минфина, внешний долг республики сократился, а вот внутренний вырос, причем существенно.

За 11 месяцев прошлого года государственный долг Кыргызстана увеличился на 39 миллионов долларов. Такой вывод можно сделать на основании информации Министерства финансов.

Так, на 31 декабря 2018 года размер госдолга составлял 4 миллиарда 464 миллиона 350 тысяч долларов. По последним данным (конец ноября 2019-го), он составил 4 миллиарда 503 миллиона 480 тысяч.

При этом внешний долг сократился на 44,3 миллиона долларов и составил 3 миллиарда 781,4 миллиона. А вот внутренний вырос на 83,4 миллиона и составил 722 миллиона долларов.



sputnik.kg