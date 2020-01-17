Почти на $ 290 млн сократились переводы в Кыргызстан

Национальный банк представил данные о денежных переводах мигрантов в Кыргызстан за январь-ноябрь прошлого года.
За январь-ноябрь прошлого года переводы денег в Кыргызстан сократились на 287,4 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Национальный банк.
В открытых данных финансового регулятора речь идет исключительно о переводах физических лиц через специальные системы. С января по ноябрь они составили 2 миллиарда 192 миллиона долларов. За аналогичный период 2018 года в страну перевели 2 миллиарда 479,4 миллиона.
Больше всего переводов было отправлено из России — 2 миллиарда 149 миллионов долларов, на втором месте США — 28 миллионов.
sputnik.kg
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