В Минфине ответили на недоверие экономистов к данным о профиците госбюджета

«Одиннадцать месяцев - не показательный период для анализа исполнения бюджета»

Сведения о профиците госбюджета за 11 месяцев 2019 года - промежуточные, поскольку этот период не может быть показательным для анализа исполнения бюджета. Так прокомментировали в Министерстве финансов КР недоверие экономистов к информации ведомства о превышении доходов бюджета над расходами почти на миллиард сомов.

«Следует отметить, что доходы и расходы республиканского и местных бюджетов формируются строго в соответствии с Бюджетной классификацией, используемой для составления бюджетной отчетности», - подчеркнули там.

Также в Минфине отметили, что Счетная палата КР ежегодно проводит аудит исполнения республиканского бюджета на соответствующий год.

Ранее Vesti.kg опубликовало информацию Министерства финансов о том, что за 11 месяцев 2019 года доходы государственного бюджета превысили его расходы на 955,6 млн сомов.

«По данным Центрального казначейства, за январь-ноябрь 2019 года доходы государственного бюджета КР составили 142 млрд 963,8 млн сомов, - объяснили там. - Из них доходы республиканского бюджета составили 126 млрд 20 млн сомов, доходы местных бюджетов – 19 млрд 498,8 млн сомов».

В этот период из госбюджета произвели выплаты на общую сумму 142 млрд 8,2 млн сомов (126 млрд 221,3 млн сомов из республиканского бюджета и 18 млрд 341,9 млн сомов из местных бюджетов).

«Итого за 11 месяцев 2019 года государственный бюджет исполнен с профицитом в сумме +955,6 млн. сомов, - резюмируют в Минфине. - Местные бюджеты выполнены с профицитом в сумме 1 млрд 156,9 млн сомов, при этом дефицит республиканского бюджета составил -201,2 млн. сомов».

Эксперты по экономическим вопросам назвали эти данные неправдоподобными.

- В 2019 году в бюджет был заранее заложен дефицит почти в 20 млрд, так откуда у нас профицит почти в миллиард? - недоумевает эксперт-аналитик по экономическим вопросам Гани Абдрасилов.

Он призвал Счетную палату проверить деятельность ведомства.

VESTI.KG