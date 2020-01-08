Реконструкция Токтогульской ГЭС может превратиться в модернизацию ТЭЦ г.Бишкек

Бишкек, “Саясат.kg”. Расследование фонда по борьбе с коррупцией “Таза Кол”.

Возможно, намечается очередной грандиозный, резонансно-скандальный, коррупционный скандал, намного кризисный и затратный, чем при модернизации ТЭЦ г. Бишкек.

18 октября 2019 г. президент КР Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественном мероприятии по случаю завершения первой фазы реабилитации Токтогульской ГЭС.

13 мая 2017 года будучи премьер-министром Сооронбай Жээнбеков давал официальный старт началу физических работ по реализации первой фазы проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС. В июне 2012 года советом директоров Азиатского банка развития, принято решение о выделении 55 млн.долларов США, на обновление оборудования Токтогульской ГЭС.

Председатель правления ОАО “Национальная энергетическая холдинговая компания” (НЭХК) Айтмамат Назаров сообщил, что при финансовой поддержке АБР проведена замена второстепенного электрического и механического оборудования.

“Новое оборудование включало четыре кабеля на 500 кВт, четыре повышающих трансформатора на 500 кВт, автоматические выключатели генераторов, вспомогательные трансформаторы, закрытое распределительное устройство 0,4-6 кВт, реконструкцию ОРУ 500 кВт”-заявил глава НЭХК Айтмамат Назаров.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Азиатский банк развития за финансирование проекта по первой фазе на сумму $55 млн. долларов.

Вторая фаза реконструкции Токтогульской ГЭС, при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Евразийского банка развития (ЕАБР) в общей сумме 210 млн. долларов США, которая предусматривает реабилитацию двух гидроагрегатов (№ 2 и 4) и ремонт затворов станции.

Третья и завершающая фаза реабилитации Токтогульской ГЭС, финансируемая также Азиатским банком развития и Евразийским банком развития в общей сумме порядка 150 млн. долларов США, предусматривает реабилитацию двух оставшихся турбоагрегатов станции (№ 1 и 3). Общая сумма кредитов и грантов АБР и ЕАБР, на три фазы реконструкции Токтогульской ГЭС составляет 415 млн. долларов США.

26 декабря 2019 г. Торага ЖК КР Дастанбек Джумабеков (“Кыргызстан”) на заседании парламента, при рассмотрении законопроекта “О ратификации Кредитного соглашения между КР и АБР (проект “Модернизация Уч-Курганской ГЭС”) и Грантового соглашения между КР и АБР (проект “Модернизация Уч-Курганской ГЭС”), подписанных 1 ноября 2019 года в г. Бишкек” задал вопрос главам ГКПЭН и НЭХК: “Как было разработано ТЭО по реконструкции Токтогульской ГЭС на $415 млн - или работы не выполнены или максимально работы выполнены на 172 млн. долларов”?

Заместитель главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Айтмамат Кадырбаев сообщил, что “Кредит был взят в 2013 году на ТГЭС, всего было взято на 3 фазы 415 млн. долларов США. А на реабилитацию Токтогульской ГЭС потрачено 172 млн. долларов. И сэкономленные 100 млн. долларов необходимо использовать, на модернизацию Уч-Курганской ГЭС. Рассматриваемый сегодня законопроект-результат экономии средств и открытой работы”.

Спикер ЖК КР сообщил, что даст протокольное поручение депутатской комиссии по проверке энергетической отрасли и соответствующим правоохранительным органам - откуда вышли $415 млн при создании ТЭО, если в целом на реконструкцию ушло $172 млн.

“Вы выносите законопроект с экономией крупной суммы средств. С какой мыслью и целью было разработано? Или работы не до конца сделаны и вы выносите, говоря об экономии и даете неправильную информацию или здесь, как при ТЭЦ Бишкека, умышленно здесь средства могли быть расхищены? Вы на это дайте точную информацию” – заявил спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

На вопрос Торага ЖК КР, на какую сумму сегодня выплачивается кредит, зам. главы ГКПЭН Айтмамат Кадырбаев ответил, что только на освоенные средства- на 172 млн. долларов США.

26 декабря вице-спикер парламента Мирлан Бакиров (“Онугуу-Прогресс») на заседании ЖК КР задал вопрос “По какому методу заключен контракт по реконструкции Токтогульской ГЭС?”. Зам. председателя главы ГКПЭН Айтмамат Кадырбаев ответил, что по методу EPC был заключен контракт. “Контракт по ТЭЦ Бишкека был заключен по такому же методу EPC. Торага задал правильный вопрос, если комиссия полностью поработает, много вопросов выйдет. При EPC было ТЭО или не было? Не было ТЭО, Айтматат Тентибаевич”- заявил Мирлан Бакиров.

Айтмамат Кадырбаев заявил, что “Это было в ТЭО и тендеры прошли на основе экспертизы”. Далее зам. Торага парламента предупредил, что “Все эти слова в стенограмме записываются. На комитете сказанной экспертизы не было, по ТЭО не было полного ответа,….. , поэтому на каждое слово в будущем придется отвечать”.

Председатель правления ОАО “НЭХК” Айтмамат Назаров заявил, что “На ТЭЦ г. Бишкек был не тендер, а напрямую выбирали. А на Токтогульской ГЭС и Уч-Курганской ГЭС- на основе тендера. По Токтогульской ГЭС на $415 млн. было создано ТЭО, сейчас на $172 млн. проходит реконструкция”.

На вопрос Мирлана Бакирова, кто проводил ТЭО и экспертизы, Айтмамат Назаров ответил, что делала компания “Трактебель”.

“Если заметили, не 243 млн сомов, а $243 млн. Та компания или другой, здесь виден сговор. Как можно ошибиться на 70 млн, 60 млн? Уважаемые члены депутатской комиссии, этот вопрос тоже я предлагаю рассмотреть”, - заключил вице-спикер ЖК КР Мирлан Бакиров.

Бельгийская и швейцарская полиция в начале 2000 годов вели следствие против менеджеров компании Трактебель и троих казахских предпринимателей - Шадиева, Ибрагимова и Машкевича



Газета "Ле Суар" опубликовала сенсационную информацию о том, что королевская жандармерия Бельгии в сотрудничестве с прокуратурой Швейцарии раскрыла факт дачи компанией "Трактебель" взятки в сумме 50 миллионов долларов США неназванным пока руководителям Казахстана за передачу в управление компанией газопроводной сети Казахстана. Представитель "Трактебель" подтвердил это обвинение и заявил, что компания готова сотрудничать со следствием в полном объеме.



Взятка в 50 млн. USD была выплачена "Трактебель" в августе 1997 г. троим бизнесменам, имеющим вид на жительство в Бельгии и контролирующим многие предприятия и банки в Казахстане. Целью этого платежа были указаны "консультационные услуги" в приобретении газопроводной сети в Казахстане. Очевидно, что большую часть этих средств бизнесмены-посредники передали тем высшим государственным чиновникам РК, которые могли принять такое решение. Бизнесменам грозило уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег.



Международная пресса подхватила бельгийский скандал и окрестила его "казахгейтом". Принадлежащая с недавних пор французскому финансовому консорциуму "Суэц-Лион" бельгийская энергетическая компания уже уволила Николаса Атериноса, вице-президента, ответственного за работу в азиатском регионе. В новом руководстве фирмы не исключают, что часть из 50 млн. долларов была выплачена ее менеджерам в виде так называемого "отката".

Помимо менеджеров компании "Трактебель" и казахстанских предпринимателей в скандале могут оказаться замешанными и несколько крупных фигур из брюссельского политического истеблишмента, лоббировавших сделку и демонстрировавших особенно тесные связи с казахстанским руководством.

По сведениям газеты "Ле Суар", против трех бизнесменов из Казахстана велись и другие международные уголовные дела. Одно из них открыто в Бельгии и связано с созданием фондов, предназначенных для отмывания денег, похищенных казахстанскими руководителями. Второе следствие велось правоохранительными органами Швейцарии по инициативе компании TWG в связи с присвоением этими бизнесменами собственности, принадлежащей TWG.

Отголосок "казахгейта" был услышен и в США. Бельгийская газета называет имен трех бизнесменов, бывших пособниками в даче взяток руководителям Казахстана

В 2010-м году. начался новый - европейский Казахгейт, главными героями, которого стали казахские олигархи, имеющие бельгийское и израильское гражданства. Суть скандала состояла в том, что президенты двух государств захотели прекратить судебное преследование гражданина в третьей стране. Два из этих государств - Бельгия и Франция, а третье - Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев договорился со своим французским коллегой - Николя Саркози - о закрытии расследования, открытого в Бельгии против бельгийского поданного Патоха Шодиева. В обмен на это Назарбаев, по данным французских и бельгийских СМИ, пообещал купить у Франции 40 вертолетов.

Уже в этот момент история начинает выглядеть как клише из сценария фильмов из категории «про коррупцию».

Но реальность оказывается еще более жестокой. По данным расследований, опубликованным в целом ряде европейских СМИ, Николя Саркози в компании с казахскими предпринимателями стали лоббировать изменения в уголовном кодексе Бельгии о возможности прекращения расследования на любой его стадии, при достижении соглашения с прокуратурой. По мнению журналистов, цель этой поправки состояла в прекращении конкретного дела - о взятках, которые бельгийская корпорация «Трактебель» (Tractebel) заплатила, при попытке вхождения на казахстанский рынок в начале 1990-х годов.

25 декабря 2014 г. в Бишкек прибывает с визитом вице-президент французской инжиниринговой компании Tractebel Engineering Мишель Том-Буил. Его главной целью было изучение инвестиционного климата Кыргызстана. Сообщили КирТАГ в отделе информационной политики аппарата правительства. “Он изучал инвестиционный климат Кыргызстана. Вице-премьер-министр Валерий Диль представил проекты в гидроэнергетике, налоговых и других условиях ведения бизнеса”,- сообщили в отделе кабинета министров.

Со скандалом покинувшая Казахстан французская компания Tractebel Engineering примеривается к проектам в Кыргызстане –писали ряд СМИ.

Компания Tractebel Engineering участвовала в конкурсе на разработку ТЭО проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, но проект был отдан другой международной компании. Согласно заверениям глав ГКПЭН и Нацэнергохолдинга именно французско-бельгийская компания Tractebel Engineering рассматривала и утверждала ТЭО модернизации Токтогульской ГЭС, на 3 фазы, на сумму 415 млн. долларов.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО)- это предварительный расчет.

Токтогульский ГЭС, считается самым важным стратегическим, энергетическим объектом, которая вырабатывает более 30% всей электроэнергии Кыргызстана. И на основании ТЭО, в ни коим случае нельзя было, производить модернизацию-реконструкцию-реабилитацию главной станции государства, которая имеет важное межгосударственное значение, по эффективному и целесообразному использованию водно-энергетического ресурса и баланса. И является регулятором пиковых нагрузок в зимние месяцы не только внутри республики, но соседних государств-Узбекистана и Казахстана.

Появились первые признаки модернизации ТЭЦ г. Бишкек. Отсутствие правительственного технического задания, отсутствие проектно-сметной документации, отсутствие самого главного документа технического проекта реконструкции Токтогульской ГЭС. Контракт заключен по методу EPC. Из-за отсутствия генерального подрядчика по модернизации Токтогульской ГЭС, то какая иностранная компания будет сдавать “под ключ” выполнение трех фаз и сдавать в действие этот самый важный энергетический объект.

ОАО “Электрические станции” заключили договора и контракты с различными зарубежными компаниями, по лотам первой и второй фазы реконструкции ТГЭС : с компанией «JOC» (КНР), с компанией LS Cable&System (Республика Корея), с турецкой компанией «GENSER», с консорциумом «ZMEC&SMP» (Китай и Корея), с СП GE Hydro (Франция) и GE Renewables (Швейцария). Каждая компания выполнила и выполняет монтажные и пуско-наладочные работы, на определенных стадиях реконструкции станции.

Без генерального подрядчика, такие стратегические важные субъекты экономики, нельзя производить реконструкцию. Ведь, правы Торага и его заместитель, которые ставят по сомнение реконструкцию Токтогульской ГЭС.

Согласно постановления ЖК КР от 5 декабря 2019 года № 3414-VI создана временная депутатская комиссия, по изучению достоверности данных представленных ОАО “НЭХК”, изучению последствий коррупционных схем в энергосистеме и перспективах развития энергетического сектора в КР. Временная депутатская комиссия, по изучению причин аварии 26 января 2018 г. и законности модернизации ТЭЦ г. Бишкек, доказала и показала свою открытость, прозрачность, беспристрастность и эффективность. Модернизация Токтогульской ГЭС может превратиться в модернизацию ТЭЦ г. Бишкек.

Фонд по борьбе с коррупцией “Таза Кол”.

Источники: "Евразия", 30.12.1999 Казахгейт. Компания Трактебель заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям "НГ" от 29.02.2000 г. "Трактебель" прощается с Казахстаном https://zonakz.net › 2014/12/25 › so-skandalom-pokinuvshaja-kazakhstan-...

25 дек. 2014 г. - Со скандалом покинувшая Казахстан французская компания Tractebel Engineering примеривается к проектам в Кыргызстане

ttps://kompromat1.live › articles › 137830-kak_anglijskie_prokurory_za...

9 дек. 2019 г. - Как английские прокуроры «загнали» в Ташкент бельгийского поданного Патоха Шодиева