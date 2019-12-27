Сколько тонн золота имеется у Нацбанка КР — цифра внушительная

В последние годы НБ активно наращивает объемы драгметалла, покупая его на внутреннем рынке за национальную валюту.



Золотой запас Национального банка КР составляет примерно 14,4 тонны — это следует из данных, опубликованных на сайте финансового регулятора.

Отметим, что к 28 ноября прошлого года на балансе Нацбанка было 10,8 тонны золота.

С 2011-го НБ КР проводит операции по покупке драгметалла на внутреннем рынке за национальную валюту. За последние годы стоимость золота в сомах выросла в четыре раза.

Как сообщается на сайте Нацбанка, к ноябрю вес золотого запаса составил 462,9 тысячи чистых тройских унций. Одна унция равна 31,1 грамма. Таким образом, вес золотого запаса — 14 тонн 398 килограммов.



sputnik.k