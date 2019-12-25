В Кыргызстане дефицит бюджета за 2018 год составил 6,4 млрд сомов

Утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2018 год. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.



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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2018 год".

Закон принят Жогорку Кенешем 28 ноября 2019 года.

Законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2018 год с учетом специальных средств по доходам в сумме 135,5 млрд сомов, по расходам в сумме 141,9 млрд сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 6,4 млрд сомов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Внесены изменения в республиканский бюджет 2019 года

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021-е годы".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 ноября 2019 года.

Принятый закон утверждает республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2019 год по доходам в сумме 152,1 млрд сомов и расходам в сумме 162 млрд сомов.

Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2019 год установлен в размере 9,9 млрд сомов.



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Параметры республиканского бюджета пересмотрены с учетом изменения показателей экономического развития Кыргызской Республики и текущего исполнения республиканского бюджета в 2019 году.

Подписан Закон "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022-е годы"

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022-е годы".

Закон принят Жогорку Кенешем 28 ноября 2019 года.

Принятым законом утвержден республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2020 год по доходам в сумме 163 710,4 млн сомов и расходам в сумме 171 663,9 млн сомов.

Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020 год установлен в размере 7 953,5 млн сомов.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

kaktus.media