В Новопавловке мужчина пугал прохожих ножом и ранил гражданина 

Милиция выясняет все обстоятельства произошедшего
Накануне Telegram-канал «Короче» сообщал, что на днях в Новопавловке мужчина ранил гражданина ножом.
«На днях в Новопавловке пугал прохожих ножом. Один человек остановил его выстрелом из травмата. Мужчина поступил в больницу с порезами на голове. Сам же хулиган утверждает, что был избит в одном из бильярдных клубов», – отмечает канал.
Vesti.kg обратились в ГУВД Чуйской области, где подтвердили данную информацию. Милиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
VESTI.KG
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