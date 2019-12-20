В Новопавловке мужчина пугал прохожих ножом и ранил гражданина

Милиция выясняет все обстоятельства​ произошедшего

Накануне Telegram-канал «Короче» сообщал, что на днях в Новопавловке мужчина ранил гражданина ножом.​

«На днях в Новопавловке пугал прохожих ножом. Один человек остановил его выстрелом из травмата. Мужчина поступил в больницу с порезами на голове. Сам же хулиган утверждает, что был избит в одном из бильярдных клубов», – отмечает канал.​

Vesti.kg обратились в ГУВД Чуйской области, где подтвердили данную информацию. Милиция выясняет все обстоятельства произошедшего.



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