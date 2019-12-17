Более $ 400 млн составил отток средств из Кыргызстана

Рекордный отток средств из Кыргызстана был зафиксирован в прошлом году, но показатели этого года ненамного меньше.
С января по октябрь текущего года отток средств из Кыргызстана составил 438 миллионов 930 тысяч долларов, сообщается в данных Национального банка. Речь идет о транзакциях физических лиц через системы денежных переводов.
Это второй по величине показатель за десять месяцев года начиная с 2005-го, когда стал проводиться мониторинг.
Рекордный отток был зафиксирован в январе-октябре прошлого года — 444,8 миллиона долларов.
Уменьшился не только отток, но и приток денег.
Между тем недавно в Кыргызстане зафиксировали рекордный объем денег. Не грозит ли это инфляцией, разъяснили в Нацбанке.
sputnik.kg
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