Более $ 400 млн составил отток средств из Кыргызстана

Рекордный отток средств из Кыргызстана был зафиксирован в прошлом году, но показатели этого года ненамного меньше.

С января по октябрь текущего года отток средств из Кыргызстана составил 438 миллионов 930 тысяч долларов, сообщается в данных Национального банка. Речь идет о транзакциях физических лиц через системы денежных переводов.



Это второй по величине показатель за десять месяцев года начиная с 2005-го, когда стал проводиться мониторинг.

Рекордный отток был зафиксирован в январе-октябре прошлого года — 444,8 миллиона долларов.

Уменьшился не только отток, но и приток денег.

Между тем недавно в Кыргызстане зафиксировали рекордный объем денег. Не грозит ли это инфляцией, разъяснили в Нацбанке.



sputnik.kg