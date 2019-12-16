Рекордное количество денег в КР в ноябре — каковы причины и грозит ли инфляция?

На начало ноября был зафиксирован рекордный объем денег — более 120 миллиардов сомов. В Нацбанке рассказали, грозит ли это обесцениванием.

На начало ноября объем денежной базы в широком определении составил 120,5 миллиарда сомов, это был рекордный показатель. Редакция Sputnik Кыргызстан задала следующие вопросы Нацбанку: с чем это связано и не приведет ли рекордный объем к инфляции?

Необходимые термины

Деньги в обращении — это средства населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций.

Денежная база — деньги в обращении и резервы финансовых (депозитных) организаций в сомах. Денежная база в широком определении — деньги в обращении плюс все резервы (инвалюта и сомы) и депозиты финансовых организаций, которые находятся в Нацбанке.

Почему денег стало больше?

"На начало ноября объем денежной базы в широком определении составил 120,5 миллиарда сомов (деньги в обращении — 103,6 миллиарда). Но темпы роста денежной базы не являются рекордными, они умеренные. С начала текущего года денежная база в широком определении увеличилась на 10,2 процента, тогда как за 2015-2018 годы темпы роста данного показателя в среднем складывались на уровне 14,1 процента", — говорится в ответе Нацбанка.



Финансовый регулятор также сообщил, что на увеличение денежной базы влияют операции как правительства, так и Нацбанка.

"В разрезе операций правительства на рост денежной базы влияет превышение расходов над его доходами. Нацбанк обеспечивает вклад в рост денежной базы посредством выдачи кредитов рефинансирования для банков. Главным образом это кредитные аукционы НБ КР, направленные на финансирование приоритетных отраслей экономики ", — отмечает Нацбанк.

Не грозит ли это инфляцией?

Как заверили в главном банке страны, темпы роста денежной базы не несут риска возникновения инфляции.

"Денежное вложение в экономику со стороны НБ КР осуществляется с учетом востребованности внутреннего производства, чтобы сохранить равновесный уровень объема денег в экономике для стабильной инфляции и содействия экономическому росту в долгосрочной перспективе", — отмечается в ответе.

Также в Нацбанке добавили, что с марта 2014 года произошел переход на новую основу денежно-кредитной политики — от регулирования количества денег в экономике на регулирование стоимости денег. Это позволяет эффективнее влиять на инфляционные процессы.

Новые данные по денежной базе

Согласно обновленным данным Нацбанка, денежная база в широком определении уменьшилась на 1 миллиард сомов, денежная база — на 1,3 миллиарда (теперь она составляет 114,1 миллиарда), а объем денег в обращении — на 1,9 миллиарда (почти 101,8 миллиарда сомов). Несмотря на сокращение, это один из самых высоких показателей в истории Кыргызстана.

sputnik.kg