Из-за густого тумана перенесли как внутренние, так и международные рейсы. Видимость была лишь 50 метров.
Аэропорт "Манас" под Бишкеком работает в прежнем режиме, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Ранее рейсы отложили из-за густого тумана. Аэропорт задержал внутренние рейсы в Ош и Джалал-Абад, а также международные в Стамбул и Нур-Султан. Видимость составляла лишь 50 метров.
Теперь, сообщает пресс-служба, видимость улучшилась на более 1 000 метров.
sputnik.kg
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