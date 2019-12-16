Аэропорт "Манас" заработал в прежнем режиме

Из-за густого тумана перенесли как внутренние, так и международные рейсы. Видимость была лишь 50 метров.

Аэропорт "Манас" под Бишкеком работает в прежнем режиме, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Ранее рейсы отложили из-за густого тумана. Аэропорт задержал внутренние рейсы в Ош и Джалал-Абад, а также международные в Стамбул и Нур-Султан. Видимость составляла лишь 50 метров.

Теперь, сообщает пресс-служба, видимость улучшилась на более 1 000 метров.

sputnik.kg