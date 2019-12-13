Почему в 2020 году в Кыргызстане может подорожать сжиженный газ?

В связи с новым постановлением правительства говорят об угрозе национальной безопасности

С 1 января 2020 года в Кыргызстане вводят обязательное для всех АЗС требование – установить автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов. Газозаправочные станции – не исключение.

Постановление правительства КР от 17 сентября 2017 года обязывает предпринимателей, работающих в сфере поставки и продажи ГСМ, установить за свой счет АСУ (автоматизированная система учета). На внедрение системы дают чуть больше 3 месяцев.

Мы не против, дайте время!

Владельцы компаний, индивидуальные предприниматели, занимающиеся поставкой и реализацией сжиженного газа, считают, что сроки, установленные правительством, слишком сжатые и нереальные.

- Постановление преждевременно. Летом обсудили, в сентябре постановили, а с 1 января мы уже должны перейти на автоматизированную систему учета. Мы просто не готовы к этому, впрочем, как не готово и само государство. Нет инструкции по порядку слива и контроля уровня остатка газа в емкостях. Эта процедура значительно отличается от той, что применяют для бензина и дизельного топлива. Нет у нас и лаборатории, которая бы определяла газ по наименованию и марке, - говорит председатель ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация предпринимателей в сфере сжиженного газа» Эсен Бакиров.

Предприниматель приводит в пример опыт соседних стран – Казахстана, Таджикистана, России. Там переход осуществляли постепенно и планомерно. В Казахстане, например, подготовку ведут с 2012 года, а внедрение поэтапно продолжается до сих пор. Сейчас даже автотранспорт казахстанской армии переводят на газовое топливо, поскольку это более экономично и экологично.

В Таджикистане сжиженный углеводородный газ (СУГ) в приоритете. С 2018 года АЗС установили электронные системы учета операций с нефтегазовой продукцией. Кстати, свыше 60 процентов автомобильного транспорта, по данным Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, использует сжиженный газ, а не бензин или дизель.

Газ – не бензин! В сумке не провезешь

Автоматизированная система учета должна напрямую передавать всю информацию о количестве реализованного топлива в Государственную налоговую службу. По мнению правительства, таким образом государство будет контролировать весь процесс, дабы избежать контрабанды и контрафакта. Ведь без сигнала, что данные ушли в налоговую, топливо просто не будет поступать в колонку.

- Сжиженный газ, в отличие от бензина и дизельного топлива, невозможно перевозить контрабандой. Его ввоз и дальнейшая реализация полностью отражается в налоговых счетах-фактурах, - сообщают в «Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа». – Газ перевозят только железнодорожным путем. Ввоз газа автомобильным транспортом запрещен.

К слову, 60-70 процентов всего объема поставляемого в Кыргызстан газа привозят из Казахстана. Второй источник – китайский НПЗ «Джунда».

29 июня 2017 года приказом министра энергетики Казахстана «в целях охраны окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера» ввели запрет сроком на три года «на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа через таможенный пост «Алаколь» таможни «Достык».

Что касается НПЗ «Джунда», то там сжиженный газ отпускают только по подписанным контрактам. Оплату производят безналичным путем. Индивидуальные предприниматели могут получить газ, только доказав отсутствие налоговой задолженности и оформив счет-фактуры.

Не душите ИП, газ подорожает!

Цены на сжиженный газ в Кыргызстане никак и никто не контролирует. В отличие от того же Казахстана, где есть такое понятие как «социальный газ».

- Газ в Казахстане отпускают компаниям по двум ценам: социальной и коммерческой, - объясняет генеральный директор ОсОО «ИнтергазKG» Руслан Ниязалиев. – Получают газ с завода по предварительной заявке компании, имеющие лицензию. Стоимость газа - от 37 до 40 тенге за тонну. Продавать этот газ может только та фирма, которая его взяла, и только на своих заправках. Но продать она должна весь газ, который взяла по льготной цене. Если останется избыток, то в следующий раз газ ей не дадут. Маржа составляет максимум 12 тенге. Поэтому в Казахстане цена практически не меняется.

Кыргызстанцы берут газ по коммерческой цене плюс платят НДС. Поэтому цены и отличаются.

- Я был первым, кто открыл в Оше газовую заправку, - рассказывает Руслан Ниязалиев. – И тогда цена доходила до 30 сомов за литр. Сегодня она упала до 19-20 сомов. То же самое газовые баллоны, которыми пользуется население для приготовления пищи. Еще год назад 20-литровый газовый баллон стоил 600-650 сомов. Сегодня он стоит 400-450 сомов.

Именно благодаря многочисленным мелким АГЗС в Кыргызстане цена на газ значительно упала. Ведь оборудовать небольшую газовую заправку можно за сравнительно небольшие деньги – 10-12 тыс. долларов. А установить АСУ плюс новые контрольно-кассовые аппараты, поскольку старые не предназначены для работы с новой системой, обойдется предпринимателю в 150-200 тысяч сомов. Потянуть эту ношу смогут не все. Мелкие заправки закроются, а значит, цена на газ поднимется. Эксперты прогнозируют повышение цен на сжиженный газ до 26-27 сомов за литр, что опять же ударит по карманам простых граждан.

Нужна отсрочка!

И еще один очень важный нюанс. Программное обеспечение, которое государство обязывает бизнес устанавливать за собственный счет, в Кыргызстане никто не разрабатывал. Хотя в той же России, к примеру, принят закон об обязательном использовании программного обеспечения только российских разработчиков. Кыргызстанцы же, за неимением местного ПО, вынуждены покупать российское.

Но и здесь проблема. По словам главы «Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа» Эсена Бакирова, в новосибирской компании-разработчике ему посоветовали обратиться для оформления заказа в феврале в связи с возросшим на их продукцию спросом. Напомним, АСУ наши бизнесмены должны установить уже в январе следующего года.

- А не является ли это угрозой нашей национальной безопасности? – интересуется Эсен Бакиров. - Ведь все ключи к программам останутся у разработчика.

Проблем с внедрением новой автоматизированной системы на автогазовых заправках много. Для их решения необходимо время, которого до 1 января 2020 года осталось так мало. Поэтому предприниматели просят правительство дать им это время, отсрочив исполнение постановления до 2022 года, подготовив все необходимые процедуры и инструменты.

VESTI.KG