В ОАЭ подписали договоры об Исламской академии КР и о передаче осужденных

Во время официального визита Жээнбекова в Кыргызстан было подписано восемь документов. Они касаются сотрудничества по ряду вопросов.
В Объединенных Арабских Эмиратах подписаны договоры о сотрудничестве в строительстве Исламской академии Кыргызстана и передаче осужденных лиц между двумя странами.
Как сообщила пресс-служба президента КР, документы подписаны по итогам официального визита главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в ОАЭ.
Подписаны следующие документы:
о взаимопонимании о сотрудничестве в области культуры между правительствами КР и ОАЭ;
о взаимопонимании между правительствами КР и ОАЭ по сотрудничеству в сфере туризма;
договор между КР и ОАЭ о передаче осужденных лиц;
о взаимопонимании между министерствами образования двух стран в области образования и науки;
о взаимопонимании в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности продукции сельского хозяйства и животноводства между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ;
о взаимопонимании между Министерством чрезвычайных ситуаций КР и Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями ОАЭ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
о сотрудничестве в строительстве Исламской академии Кыргызстана;
о взаимопонимании между Министерством труда и социального развития КР и Обществом Красного Полумесяца ОАЭ.
sputnik.kg
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