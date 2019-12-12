В ОАЭ подписали договоры об Исламской академии КР и о передаче осужденных

Во время официального визита Жээнбекова в Кыргызстан было подписано восемь документов. Они касаются сотрудничества по ряду вопросов.

В Объединенных Арабских Эмиратах подписаны договоры о сотрудничестве в строительстве Исламской академии Кыргызстана и передаче осужденных лиц между двумя странами.

Как сообщила пресс-служба президента КР, документы подписаны по итогам официального визита главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в ОАЭ.

Подписаны следующие документы:



о взаимопонимании о сотрудничестве в области культуры между правительствами КР и ОАЭ;

о взаимопонимании между правительствами КР и ОАЭ по сотрудничеству в сфере туризма;

договор между КР и ОАЭ о передаче осужденных лиц;

о взаимопонимании между министерствами образования двух стран в области образования и науки;

о взаимопонимании в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности продукции сельского хозяйства и животноводства между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ;

о взаимопонимании между Министерством чрезвычайных ситуаций КР и Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями ОАЭ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о сотрудничестве в строительстве Исламской академии Кыргызстана;

о взаимопонимании между Министерством труда и социального развития КР и Обществом Красного Полумесяца ОАЭ.

sputnik.kg

