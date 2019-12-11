За 10 месяцев "Безопасный город" заработал 534 млн. сомов. Как эти деньги распределяют

Сегодня, 11 декабря, в парламенте обсуждают поправки в кодекс о нарушениях и проступках. Часть поправок касается наказаний за нарушение правил дорожного движения.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев поинтересовался, какие трудности возникли у правоохранительных органов с начала проекта "Безопасный город". Замначальника ГУОБДД Иманалы Саркулов перечислил несколько проблем.

"С начала проекта трудности возникали при организации дорожного движения, установки дорожных знаков и разметок. Но все эти вопросы мы решили совместно с мэрией, ГАИ, Минтрансом. Проблема возникла с базой транспортных средств, при помощи ГРС решили.Также возникают трудности с доверенностью и тем, что штрафы приходят на имя прежних владельцев. Этот вопрос решается совместно с судебными органами", - рассказал Саркулов.

Депутат поинтересовался распределением штрафов.

По словам Саркулова, за 10 месяцев этого года по проекту "Безопасный город" было принято 873 тысяч постановлений, из них 448 тысяч постановлений о штрафе. Поступило 534 млн. сомов.

По закону, 25% средств передадут мэрии Бишкека на содержание столичных дорог, 25% перечислят Минстрансу на обслуживание дорог, 15% передадут проекту "Безопасный город" на развитие системы, 5% получит ГКНБ за обеспечение информационной безопасности, 25% передадут Минздраву на развитие скорой службы и оставшаяся часть поступит в бюджет.

Напомним, в феврале в Бишкеке заработал проект "Безопасный город". По первому этапу проекта "Безопасный город" установлены 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК.



В рамках второго этапа после Нового года во всех регионах страны планируют установить 306 аппаратных комплексов.



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