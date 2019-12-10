Установлен абсолютный рекорд по количеству валюты и золота в Нацбанке

Несколько месяцев назад был установлен рекорд — тогда объем резервов перевалил за 2,3 миллиарда долларов. Но сейчас зафиксирован новый показатель.
На конец ноября объем золотовалютных резервов Кыргызстана составлял 2 миллиарда 368,6 миллиона долларов, сообщается на сайте Нацбанка.
Это рекордный показатель с 2002 года — именно с того периода данные находятся в открытом доступе.
Предыдущий рекорд был установлен в конце августа — тогда было 2 миллиарда 336 миллионов долларов.
Вообще же, по сравнению с концом октября, объем увеличился на 73,7 миллиона долларов.
Золотовалютный запас (международные валютные резервы) позволяет Нацбанку удерживать курс сома. Резервы состоят более чем из десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования — искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота.
sputnik.kg
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