Установлен абсолютный рекорд по количеству валюты и золота в Нацбанке

Несколько месяцев назад был установлен рекорд — тогда объем резервов перевалил за 2,3 миллиарда долларов. Но сейчас зафиксирован новый показатель.

На конец ноября объем золотовалютных резервов Кыргызстана составлял 2 миллиарда 368,6 миллиона долларов, сообщается на сайте Нацбанка.

Это рекордный показатель с 2002 года — именно с того периода данные находятся в открытом доступе.

Предыдущий рекорд был установлен в конце августа — тогда было 2 миллиарда 336 миллионов долларов.

Вообще же, по сравнению с концом октября, объем увеличился на 73,7 миллиона долларов.

Золотовалютный запас (международные валютные резервы) позволяет Нацбанку удерживать курс сома. Резервы состоят более чем из десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования — искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота.

sputnik.kg