Нацбанк продал $20,7 млн для поддержания сома

Национальный банк Кыргызстана 6 декабря в шестой раз с начала года провел интервенцию, продав на межбанковском валютном рынке $20,7 млн.



Предыдущая продажа иностранной валюты Нацбанком прошла 27 ноября. Тогда НБ КР продал $35,8 млн.

В сентябре сумма интервенции составила $18,35 млн., 31 мая было продано $27 млн. В апреле было продано $22,8 млн, а в январе $18,8 млн.



В прошлом году Нацбанк с интервенцией выходил на рынок 10 раз, продав коммерческим банкам $154 млн 550 тыс., купив $20 млн 550 тыс.

Валютная интервенция – действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты, в ходе которого единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.

kaktus.media