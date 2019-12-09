Нацбанк продал $20,7 млн для поддержания сома

Национальный банк Кыргызстана 6 декабря в шестой раз с начала года провел интервенцию, продав на межбанковском валютном рынке $20,7 млн.
Предыдущая продажа иностранной валюты Нацбанком прошла 27 ноября. Тогда НБ КР продал $35,8 млн.
В сентябре сумма интервенции составила $18,35 млн., 31 мая было продано $27 млн. В апреле было продано $22,8 млн, а в январе $18,8 млн.
В прошлом году Нацбанк с интервенцией выходил на рынок 10 раз, продав коммерческим банкам $154 млн 550 тыс., купив $20 млн 550 тыс.
Валютная интервенция – действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты, в ходе которого единовременно или в ограниченный период времени производится покупка или продажа большого объема валюты.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!