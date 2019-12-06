Узбекистан намерен инвестировать в Кыргызстан 10 млн долларов США

На встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РУз

Ибрагима Жунусова с Генеральным директором компании «Artel» Дильмурадом Гаиповым накануне был обсужден ход реализации инвестиционных проектов на общую сумму $10 млн в Кыргызстане, которые были достигнуты в рамках визитов на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в Ташкенте.

Состоялся обмен мнениями о реализованных в 2018 году в Ошской области проектов по производству окон и дверей под брендом «IMZO» на сумму $1 млн и аналогичную сумму для сборки стиральных машин под брендом «Artel».

И. Жунусов и Д. Гаипов детально обсудили также два проекта, запланированные для реализации на юге Кыргызстана. В частности, о создании торгово-развлекательного центра «MEDIAPARK» на сумму $5 млн и филиала негосударственного учреждения «Artel Technical School» на сумму 3 млн долларов США.

Также на встрече были обсуждены вопросы о перспективах дальнейшего сотрудничества.

kabar.kg