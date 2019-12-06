Узбекистан намерен инвестировать в Кыргызстан 10 млн долларов США

На встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РУз
Ибрагима Жунусова с Генеральным директором компании «Artel» Дильмурадом Гаиповым накануне был обсужден ход реализации инвестиционных проектов на общую сумму $10 млн в Кыргызстане, которые были достигнуты в рамках визитов на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в Ташкенте.
Состоялся обмен мнениями о реализованных в 2018 году в Ошской области проектов по производству окон и дверей под брендом «IMZO» на сумму $1 млн и аналогичную сумму для сборки стиральных машин под брендом «Artel».
И. Жунусов и Д. Гаипов детально обсудили также два проекта, запланированные для реализации на юге Кыргызстана. В частности, о создании торгово-развлекательного центра «MEDIAPARK» на сумму $5 млн и филиала негосударственного учреждения «Artel Technical School» на сумму 3 млн долларов США.
Также на встрече были обсуждены вопросы о перспективах дальнейшего сотрудничества.
kabar.kg
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