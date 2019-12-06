ЕБРР предоставил Узбекистану рекордные 400 миллионов евро в год

Как сообщает агентство Trend News, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 400 миллионов евро на 12 проектов в Узбекистане в 2018 году.
Представитель ЕБРР заявил, что данная сумма является крупнейшим рекордом в истории банковского кредитования за один год.
Представитель ЕБРР, возобновившего свою деятельность в Узбекистане в конце 2017 года, сказал, что деньги были выделены как государственному, так и частному сектору.
«Наши контракты на 2019 год составляют 475 миллионов евро, что на 20% больше, чем в прошлом году. Эти соглашения являются результатом реформ, инициированных правительством, и нашего намерения поддержать переходный период в Узбекистане», – сказал в интервью изданию представитель ЕБРР.
Согласно данным, представленным на официальном сайте ЕБРР, в настоящее время банк активно участвует в 23 проектах в Узбекистане на общую сумму 726 млн. евро. Из них 21 процент был выделен частному сектору, а 79 процентов – инфраструктурным проектам, находящимся под контролем государства.
По данным Центробанка, общий объем задолженности Узбекистана к июлю 2019 года достиг 20,7 миллиарда долларов, что на 3,4 миллиарда долларов больше, чем в начале года.
Согласно отчету Министерства финансов от 18 ноября, к осени 2019 года общий государственный долг составил 33,6% валового внутреннего продукта страны (ВВП).
По оценкам Всемирного банка, ВВП Узбекистана в 2018 году составил 50,5 млрд долларов.
azattyk.kg
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