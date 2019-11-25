В 4 раза выросла стоимость золотого запаса Кыргызстана за последние годы

Год назад у Нацбанка имелось 10,8 тонны драгметалла. Золото и инвалюта помогают обеспечивать устойчивость курса сома.

Стоимость золотого запаса Национального банка КР к 1 ноября нынешнего года составила почти 48,2 миллиарда сомов, сообщается на сайте финансового регулятора.

Год назад этот показатель был меньше 27,6 миллиарда.



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Стоимость золотого запаса страны резко выросла за последние годы. В феврале 2017-го она составила 11,8 миллиарда сомов, а затем почти каждый месяц фиксировался новый рекорд.

Отметим, что к началу июля прошлого года "золотая кубышка" НБ КР стоила 24,3 миллиарда, то есть в 1,7 раза меньше. К ноябрю 2018-го запас Нацбанка составлял 10,8 тонны золота. Большая его часть была приобретена с 2011 года.

Золотовалютный запас (международные валютные резервы) позволяет Нацбанку удерживать курс сома. Резервы состоят более чем из десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования — искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота.

Объем денежной базы в Кыргызстане тоже бьет все рекорды.





sputnik.kg