Сколько будет стоить растаможка авто в КР с 2020 года.

С нового года ввозить в республику машины для личного пользования из третьих стран станет намного дороже.

С помощью калькулятора Sputnik Кыргызстан можно оперативно подсчитать, во сколько обойдется растаможка легкового авто в 2020-м.

31 декабря этого года в Кыргызстане завершается льготный период растаможивания автомобилей, ввезенных в республику из стран, не входящих в состав ЕАЭС. Речь идет о машинах, ввозимых для личного пользования.

С начала грядущего года в силу вступают ставки таможенных пошлин, которые значительно превышают текущие тарифы. Согласно примеру от Государственной таможенной службы, растаможка Toyota Camry 2009 года с объемом двигателя 2,5 тысячи кубических сантиметров обойдется в 13 600 долларов вместо 1 250.

Sputnik Кыргызстан подготовил удобный калькулятор, который позволит вычислить стоимость растаможки легковых машин, ввозимых из третьих стран с 1 января 2020 года, не включая электромобили.

Чтобы посчитать стоимость растаможки, необходимо выбрать год автомобиля, ввести его стоимость в евро и объем двигателя в кубических сантиметрах. Внимание: результат выдается в евро.

Напомним, что летом прошлого года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление, по которому ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили снизились до уровня 2014 года. Электромобили и вовсе ввозились бесплатно. Так кабмин планировал обновить автопарк и мотивировать граждан на выбор машин, которые отвечают и экологическим, и энергосберегающим стандартам.

Уже тогда было известно, что льготный период завершится 31 декабря 2019 года. В нынешнем июле Министерство экономики разработало проект постановления о продлении срока действия льготных таможенных пошлин на пять лет. Позже стало известно, что КР хочет добиться льготного периода на четыре года, причем ставку определяли сами власти.

19 ноября предложение Кыргызстана рассмотрели на заседании совета Евразийской экономической комиссии, где инициативу со стороны КР не поддержали.

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sputnik.kg