В ЕАЭС не поддержали льготную растаможку авто в Кыргызстане

Правительство ранее собиралось обратиться к странам ЕАЭС с просьбой о продлении льготного периода действия таможенных пошлин.

Представители стран Евразийского экономического союза не поддержали предложение о продлении льготных тарифов растаможивания автомобилей, которые ввозятся в Кыргызстан не из государств ЕАЭС, сообщили источники.

Напомним, что срок льготной растаможки истекает 31 декабря этого года, а на следующий день в силу вступит единый таможенный тариф.

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Во вторник, 19 ноября, прошло заседание совета Евразийской экономической комиссии, в который входят вице-премьеры государств ЕЭАС. Как отметили источники, представители других стран не поддержали предложение КР о продлении льготного периода.

Ранее правительство планировало до конца года обратиться к другим государствам союза с этим вопросом. В июле Министерство экономики КР разработало проект постановления о продлении действия льготных таможенных пошлин на ввоз автомобилей для личного пользования сроком на пять лет. Позже стало известно, что Кыргызстан хочет добиться льготного периода на четыре года, при этом ставку определяли сами власти.

Согласно примеру ГТС, растаможивание некоторых машин со следующего года может подорожать в 11 раз.

sputnik.kg