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Экономика
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Мужчина считает на калькуляторе.Налоговая служба КР вводит новые правила с 2020 года. Кого они касаются

Ранее стартовал пилотный проект, и отдельные бизнесмены уже начали использовать электронные счета-фактуры.

С 2020 года плательщики налога на добавленную стоимость (НДС), импортеры и экспортеры перейдут на обязательное использование электронных счетов-фактур, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.


Бизнесмены сами виноваты? Налоговая дала пояснения по электронной подписи

Пилотный проект использования электронных счетов-фактур стартовал в Кыргызстане 1 июля и действует до конца года.

ГНС призывает указанных субъектов заранее подготовиться к переходу на применение электронных документов. С этой целью они могут присоединиться к пилотному проекту, также следует заранее приобрести квалифицированную электронную подпись.

Подробнее о нововведении можно узнать на сайте ГНС или по телефону 1240.


sputnik.kg

 

           

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