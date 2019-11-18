Мужчина считает на калькуляторе.Налоговая служба КР вводит новые правила с 2020 года. Кого они касаются

Ранее стартовал пилотный проект, и отдельные бизнесмены уже начали использовать электронные счета-фактуры.
С 2020 года плательщики налога на добавленную стоимость (НДС), импортеры и экспортеры перейдут на обязательное использование электронных счетов-фактур, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.
Бизнесмены сами виноваты? Налоговая дала пояснения по электронной подписи
Пилотный проект использования электронных счетов-фактур стартовал в Кыргызстане 1 июля и действует до конца года.
ГНС призывает указанных субъектов заранее подготовиться к переходу на применение электронных документов. С этой целью они могут присоединиться к пилотному проекту, также следует заранее приобрести квалифицированную электронную подпись.
Подробнее о нововведении можно узнать на сайте ГНС или по телефону 1240.
sputnik.kg
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