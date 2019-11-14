Почти на $ 200 млн сократились переводы в КР — сравнение с прошлым годом

С января по сентябрь через системы денежных переводов в Кыргызстан поступило почти 1,8 миллиарда долларов.
За девять месяцев этого года денежные переводы в Кыргызстан сократились на 191 миллион долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщается в открытых данных Национального банка.
Речь идет о переводах физических лиц через специальные системы. С января по сентябрь они составили 1 миллиард 780,3 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года в страну поступил 1 миллиард 971,7 миллиона.
Сколько денег перевели из Кыргызстана с начала года. Сумма почти рекордная
По показателям за девять месяцев года это третья сумма с 2005-го. Рекордная была зафиксирована в прошлом году, а следующая за ней — в 2017-м (1 миллиард 840 миллионов долларов).
Напомним, весной Россия ввела ограничение на денежные переводы в Кыргызстан — в месяц один человек может переслать не более 100 тысяч рублей. В РФ данную меру объясняют борьбой с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, а также с уходом от налогообложения и выводом средств за рубеж.
Недавно власти Кыргызстана предложили снять лимиты. Сейчас этот вопрос обсуждается центробанками стран ЕАЭС.
sputnik.kg
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