Бюджет 2018 года: дефицит сократился в 3 раза

Правительство отчитывается перед Жогорку Кенешем об исполнении республиканского бюджета за 2018 год.
Как сообщил депутатам премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, доходы бюджета составили 135,5 млрд сомов, расходы – 141,9 млрд сомов.
«Дефицит бюджета составил 1,2%. Это хороший показатель. В общей сумме дефицит составил 6,46 млрд сомов, что в 3 раза меньше, чем в 2017 году, то есть на 10,9 млрд сомов. Национальный банк удержал инфляцию на уровне 0,5 процента», - сказал Абылгазиев.
Глава правительства добавил, что в 2018 году сохранилась социальная направленность бюджета, на эту сферу было выделено 78,4 млрд сомов, что составляет 55,2 процента от всего бюджета.
azattyk.kg
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