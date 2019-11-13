Экономист: Непонятно, чем занимается Министерство экономики

Заведующий экономической кафедрой КРСУ не видит работы по привлечению инвестиций и развитию цифровизации
Министерство экономики превратилось в обычный статистический орган. С таким мнением выступил депутат Жогорку Кенеша Искандер Гаипкулов на заседании комитета по экономической и фискальной политике.
По его словам, ведомство занимается одним и тем же: вначале создает ветеринарную инспекцию, а в настоящее время планирует вернуть ее Министерству сельского хозяйства.
Между тем заведующий кафедрой национальной экономики и регионального развития Асылбек Аюпов сказал в беседе с Vesti.kg, что Министерство экономики слабо себя проявляет в вопросах привлечения инвестиций.
- Я не вижу в деятельности ведомства динамичных темпов, пропорций, роста ВВП, объема привлеченных инвестиций, – отметил он. – Их деятельность должна воплощаться на практике, например, в строительстве каких-то предприятий и развитии сельского хозяйства. На рынке мы неконкурентоспособные, поэтому у нас не развит экспорт. А это все зависит от работы Минэкономики.
По словам эксперта, ведомство должно приложить усилия для развития цифровизации.
- Президент 2019-й объявил Годом цифровизации, но пока ничего не слышно о ее развитии, – добавил Аюпов. – По этой теме они должны устраивать круглые столы, народные конференции, приглашать специалистов из других стран. Однако пока тишина в этом направлении.
VESTI.KG
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