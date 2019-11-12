Кто ведет бизнес в здании Жогорку Кенеша. Список девяти предприятий

В здании Жогорку Кенеша функционируют девять предприятий, среди которых столовые, авиакасса, аптека и даже банк.

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Сегодня мы решили узнать, кто и как работает в самом главном здании страны — Жогорку Кенеше, в народе его также называют "Белым домом".

Как оказалось, многие предприниматели, которые работают в здании парламента, платят в качестве арендной платы всего около 200 сомов за квадратный метр, а некоторые и вовсе 40 сомов за квадрат.

Вся информация основана на данных, предоставленных Управделами Жогорку Кенеша и Фондом госимущества КР.

Как "войти" в парламент



Согласно постановлению "О передаче в аренду государственного имущества", независимо от типа государственного здания Фонд госимущества обязан объявить и провести аукцион на сдаваемую площадь.

В аукционе могут участвовать компании или предприниматели, которые предлагают свои условия аренды. В итоге выбирается предприниматель с самым выгодным предложением. Победитель аукциона должен составить договор с организацией, у которой арендуемое здание находится на балансе. В нашем случае компании составляют договор с Управлением делами ЖК, при этом срок его действия не должен превышать три года. После истечение срока договора требуется составить новый документ — это возможно как с новым субъектом предпринимательства, так и со старым.

Кому оказываются услуги

Все предприятия, работающие в здании парламента, оказывают услуги депутатам, сотрудникам аппарата Жогорку Кенеша и президентской администрации.

Кто определяет стоимость аренды



Размер арендной платы для предпринимателей, работающих в государственных зданиях, определяется нормами, установленными Министерством экономики КР. Согласно этим нормам, стоимость аренды в здании ЖК — около 200 сомов за квадратный метр. Окончательная цена определяется состоянием и местоположением сдаваемой площади.



Куда поступает арендная плата



Управление делами Жогорку Кенеша отправляет договор и данные о размере арендной платы в Фонд госимущества. В ФУГИ после рассмотрения решается вопрос о согласии или об отклонении договора аренды. По закону вся арендная плата, полученная от предпринимателей, поступает в Фонд госимущества и далее в республиканский бюджет.

Кто не платит аренду



В здании ЖК работает единственное предприятие, которое не платит ни копейки за аренду, — филиал "Кыргыз почтасы". Согласно законодательству, государственные предприятия освобождены от выплат за использование арендуемых в госучреждениях площадей.

Почему столовые мало платят



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Две столовые в здании ЖК занимают довольно большую площадь, но при этом вносят очень низкую арендную плату. Например, за 322 квадратных метра одно из предприятий общественного питания платит всего 12 тысяч сомов. То есть цена за квадратный метр составляет немногим меньше 40 сомов.



Причина в льготах, прописанных в инструкции об определении размера арендной платы. Одной из них является работа в режимном объекте, другой — что помещение находится в подвале. Еще одной льготой является то, что столовая работает лишь во время обеденного перерыва, и тот факт, что точка общественного питания не обслуживает других посетителей.

sputnik.kg