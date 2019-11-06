Кыргызстан входит в топ-5 должников Китая — исследование

Как отмечают аналитики, в ближайшем будущем страна может столкнуться с трудностями при выплате задолженности КНР.
Кыргызстан входит в пятерку государств, имеющих наибольшие долги перед КНР. Об этом говорится в докладе "Кредитование Китаем зарубежных стран" Научно-исследовательского института Национальное бюро экономических исследований (США).
Согласно исследованию, долг КР перед Китаем превышает 30 процентов к ВВП.
В рейтинге лидирует Джибути: доля китайских кредитов в госдолге этой африканской страны превысила 90 процентов к ВВП. За ней идут Тонга в Океании (40 процентов), Мальдивы и Конго (по 30 процентов).
Таджикистан находится на 20-й строчке списка, Туркменистан — на 23-й, Узбекистан — на 40-й.
Что произошло с теми странами, которые не смогли вернуть долги Китаю, читайте в другом материале.
sputnik.kg
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