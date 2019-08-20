Госдолг превысил 310 млрд сомов

По состоянию на 30 июня 2019 года государственный долг Кыргызской Республики составил $4 млрд 471,91 млн или 310 млрд 765,75 млн сомов.

Об этом говорится в данных Минфина.

Из них:

- $3 млрд 792,64 млн (263 млрд 561,38 млн сомов) составляет государственный внешний долг;

- $679,27 млн (47 млрд 204,37 млн сомов) составляет государственный внутренний долг.

Источник: Баракелде, gezitter. org