Госдолг превысил 310 млрд сомов

По состоянию на 30 июня 2019 года государственный долг Кыргызской Республики составил $4 млрд 471,91 млн или 310 млрд 765,75 млн сомов.
Об этом говорится в данных Минфина.
Из них:
- $3 млрд 792,64 млн (263 млрд 561,38 млн сомов) составляет государственный внешний долг;
- $679,27 млн (47 млрд 204,37 млн сомов) составляет государственный внутренний долг.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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