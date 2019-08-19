Госслужащие могут теперь заплатить налоги, не отходя от рабочего места

Государственные и муниципальные служащие смогут оплатить налог на недвижимость и транспорт на рабочем месте.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) столичного муниципалитета запускает пилотный проект своевременного сбора налога на транспорт и землю.
«Сотрудники ДЭИ совместно с органами государственной налоговой службы выезжают на место работы служащих, где они смогут оплатить налоги, не выходя с работы», — отметили в мэрии.
Сначала выездная группа посетит сотрудников аппарата правительства, затем — Жогорку Кенеша КР. Сотрудники мэрии уже оплатили все налоги, не выходя с работы.
По данным ГНС, налог на транспорт необходимо оплатить до 1 сентября, налог на недвижимость и земельные участки — до 2 сентября.
За несвоевременную уплату физическим лицам предусмотрен административный штраф — 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.
В мэрии отметили, что с вопросами, пожеланиями и предложениями по работе департамента экономики и инвестиций можно обращаться на WhatsApp
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