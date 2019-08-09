Совокупный ВВП стран ЕАЭС превысил $420 млрд, - Д.Медведев

По его словам, здесь позиция у всех единая.
«На нашем общем рынке сейчас более 180 млн потребителей, поэтому для общения между ними препятствий не должно быть», - сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.
По его словам, здесь позиция у всех единая.
«Наверное, есть разница в подходах, как достичь этого состояния, но в целом мы, конечно, за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн кв.м. Э то очень впечатляющая цифра, которую мы не должны забывать», - сказал он.
Экономические показатели деятельности ЕАЭС неплохие, сказал он.
«За прошлый год ВВП увеличился на 2,5%, составляет сейчас свыше $420 млрд. Это общий совокупный продукт. На общем рынке есть широкий выбор качественных товаров, какие товары предлагают некоторые другие страны, и пришли к выводу, что, например, в части той же сельхозпродукции, плодоовощной продукции наши страны очень хорошо кооперируются и альтернативы этим поставкам во многом не просматривается. Предприниматели получают доступ к передовым формам правового регулирования, которое нужно для того, чтобы выстраивать бизнес-процесс. Мы увеличиваем объемы взаимной торговли по отдельным группам. И важно, что в этом числе товары с более высокой добавленной стоимостью», - рассказал он.
"Tazabek"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!