Совокупный ВВП стран ЕАЭС превысил $420 млрд, - Д.Медведев

По его словам, здесь позиция у всех единая.

«На нашем общем рынке сейчас более 180 млн потребителей, поэтому для общения между ними препятствий не должно быть», - сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.



По его словам, здесь позиция у всех единая.



«Наверное, есть разница в подходах, как достичь этого состояния, но в целом мы, конечно, за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн кв.м. Э то очень впечатляющая цифра, которую мы не должны забывать», - сказал он.



Экономические показатели деятельности ЕАЭС неплохие, сказал он.



«За прошлый год ВВП увеличился на 2,5%, составляет сейчас свыше $420 млрд. Это общий совокупный продукт. На общем рынке есть широкий выбор качественных товаров, какие товары предлагают некоторые другие страны, и пришли к выводу, что, например, в части той же сельхозпродукции, плодоовощной продукции наши страны очень хорошо кооперируются и альтернативы этим поставкам во многом не просматривается. Предприниматели получают доступ к передовым формам правового регулирования, которое нужно для того, чтобы выстраивать бизнес-процесс. Мы увеличиваем объемы взаимной торговли по отдельным группам. И важно, что в этом числе товары с более высокой добавленной стоимостью», - рассказал он.

"Tazabek"

