Скоро заработает соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС с Китаем, - Д.Медведев

Его участниками станут и органы государственной власти, и компании, и самое главное, граждане государств-членов ЕАЭС», - сказал он.

В этом году подписано соглашение о прослеживаемости товаров, в соответствии с которым можно контролировать их движение от таможни до конечного потребителя и пресекать попытки незаконного ввоза и оборота. Об этом сегодня, 9 августа, сказал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе заседания Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.



«Мы рассчитываем на его эффективную реализацию. В России такая система начала действовать в пилотном режиме с 1 июля 2019 года в отношении 10 групп товаров. Важное значение имеет совместная работа в сфере инноваций и высоких технологий. Мы начали масштабный проект создания Евразийской сети промышленной кооперации. Это позволит предпринимателям наших стран развивать кооперацию в высокотехнологичных сферах. Здесь конечно, очень важным является переход на цифру во всех сегментах этого рынка. Для этого уже многое сделано, мы рассчитываем на запуск так называемого трансграничного пространства доверия. Его участниками станут и органы государственной власти, и компании, и самое главное, граждане государств-членов ЕАЭС», - сказал он.



По его словам, скоро заработает соглашение о Зоне свободной торговли с Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.



«Это нам дает определенные преимущества», - добавил он.

"Tazabek"

