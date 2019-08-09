С момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС есть позитивные результаты в экономической сфере КР, - премьер М.Абылгазиев

С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз есть позитивные результаты в экономической сфере КР, сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр
С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз есть позитивные результаты в экономической сфере КР, сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе расширенного заседания Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.
По его словам, текущий год для ЕАЭС является юбилейным в связи с 5-летием подписания договора ЕАЭС и 25-летием идеи Евразийской интеграции.
«Интеграция была и остается приоритетным направлением внешней деятельности Кыргызстана. Появились новые условия для стимулирования бизнеса ввиду того, убраны фитосанитарный и ветеринарный контроль на границах, что стимулирует перемещение товаров. Принятое на площадке ЕАЭС соглашение об эквивалентности системы ЕАЭС дало дополнительный стимул в развитии торгово-экономического союза. Наш союз состоялся как полноценное и быстроразвивающееся интеграционное объединение», - добавил он.
Впервые был определен вектор торгово-экономического потенциала союза, о чем свидетельствует действующая свободная торговля с Вьетнамом и переговоры с Египтом, Сербией и Израилем, сказал премьер.
"Tazabek"
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