С момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС есть позитивные результаты в экономической сфере КР, - премьер М.Абылгазиев

С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз есть позитивные результаты в экономической сфере КР, сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр

С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз есть позитивные результаты в экономической сфере КР, сказал сегодня, 9 августа, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе расширенного заседания Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза.



По его словам, текущий год для ЕАЭС является юбилейным в связи с 5-летием подписания договора ЕАЭС и 25-летием идеи Евразийской интеграции.



«Интеграция была и остается приоритетным направлением внешней деятельности Кыргызстана. Появились новые условия для стимулирования бизнеса ввиду того, убраны фитосанитарный и ветеринарный контроль на границах, что стимулирует перемещение товаров. Принятое на площадке ЕАЭС соглашение об эквивалентности системы ЕАЭС дало дополнительный стимул в развитии торгово-экономического союза. Наш союз состоялся как полноценное и быстроразвивающееся интеграционное объединение», - добавил он.



Впервые был определен вектор торгово-экономического потенциала союза, о чем свидетельствует действующая свободная торговля с Вьетнамом и переговоры с Египтом, Сербией и Израилем, сказал премьер.

"Tazabek"